Donald Trump anuncia un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de los Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera del país norteamericano. En una publicación este lunes en su red social 'Truth', el líder republicano ha asegurado que otros países han "robado" el negocio cinematográfico a los estadounidenses, cosa que, según él, se ha visto agravado por la "debilidad e incompetencia" del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom. "Ha sido como robarle caramelos a un niño", ha apuntado, argumentando que la imposición de nuevos gravámenes pondrá fin a un problema "muy antiguo e interminable".