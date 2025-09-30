Museu de Capdella, con 4.000 visitas en verano

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Museu Hidroelèctric de Capdella registró este verano más de 4.000 visitas y 1.158 participantes en las actividades programadas. Este equipamiento cultural destacó ayer en un comunicado la gran acogida de las exposiciones temporales, especialmente Colònies escolars, con 2.498 visitantes, y La llum, de David Bestué; así como el éxito de la 15 Mostra de Cinema Etnogràfic y el taller Música per l’ànima. También organizó una jornada sobre los retablos de las iglesias de la Vall Fosca, con el historiador del arte Albert Velasco, y acogió el acto central del Any Conxita Grangé, en el centenario del nacimiento de esta activista de la Resistencia francesa en la II Guerra Mundil y superviviente de los campos de concetración nazis. El museo presentará este fin de semana en La Pobleta de Bellveí la exposición Quin remei!, de medicina tradicional y facultativa.