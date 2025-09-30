Tàrrega premia la cultura

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Teatre Ateneu de Tàrrega acogerá el sábado 29 de noviembre (20.15 h) la gala de los Premis Culturàlia 2025, galardones que en su 27 edición reconocerán la trayectoria y la aportación de Josep Castellana Niubó (artista), el divulgador musical Josep Lluís Boleda (persona), el programador de jazz Josep Mestres Duran (targarí fora vila), el Grup Sardanista Estol de Agramunt coincidiendo con su 30 aniversario (comarcal) y la Universitat de Lleida por su 725 aniversario (intercomarcal). Organizados por el Centre Cultural de Tàrrega y la concejalía de Cultura del ayuntamiento, estas distinciones se han convertido en una de las grandes citas culturales de las Terres de Lleida.

El director de los Premis Culturàlia, Antoni Palou, destacó que esta edición está marcada por tres grandes ejes: “música, educación y forja”, mientras que el presidente del Centre Cultura, Pep Vall, puso en valor “la perseverancia” de los galardones así como el sentido profundo de los premios que buscan reconocer “valores como la confianza y la honradez, fundamentales en nuestra sociedad y en la mayoría de ocasiones ejercidos de forma desinteresada”.

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, subrayó que la gala de los Culturàlia “se ha convertido en una cita imprescindible del calendario cultural de la ciudad, que sirve para reivindicar la cultura como eje clave de nuestra sociedad”.

La velada volverá a contar con la presentación del actor de Comediants Robert Gobern, acompañado de Mireia Ribó. También repetirán la escenografía de Llorenç Corbella y los audiovisuales de Marc Andreu. El acto, abierto al público y de carácter gratuito, se cerrará con la actuación musical del grupo La Dixie.