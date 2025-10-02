Andrea Motis, en el ‘Tasting’ del Talarn Music Experience en La Pobleta de Bellveí

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Talarn Music Experience (TME) cerrará este fin de semana su edición más ambiciosa con el ‘Tasting’, en el marco de la tradicional Fira Ramadera de La Pobleta de Bellveí. El TME ofrecerá una programación gratuita de música, circo y artes visuales, que arrancará mañana con un concierto de la cantante y trompetista Andrea Motis, acompañada del guitarrista Josep Traver, en la carpa del certamen a las 20.00 h (aforo limitado, invitaciones en el ayuntamiento de La Torre de Capdella). El 'Tasting' seguirá el sábado con un taller infantil de circo (17.00) y teatro de calle con El Xarlatà, personaje inspirado en los antiguos vendedores ambulantes que recorrían las ferias (18.30). El sábado (10.30 a 19.00) y domingo (10.30 a 14.00), la calle Sotavila acogerá El Carrer de les Arts, con obras de creadores locales. El director del TME, Ramon Mitjana, afirmó que “acabar en La Pobleta tiene un sentido muy especial: es aquí donde música, tradición y gastronomía se unen de manera más auténtica. Es el mejor final posible para un año que marca un punto de inflexión para el festival”.