Diez propuestas en el nuevo curso de La Unió de Alpicat

La temporada teatral y musical de otoño e invierno de la sala La Unió de Alpicat contará con diez propuestas desde este mes de octubre y hasta enero, en un cartel que cerrará el popular actor Joan Pera, con el espectáculo en el que el veterano cómico catalán repasa su vida en clave de humor (Una estona amb Joan Pera, 16 de enero). El nuevo curso escénico arrancará el 10 de octubre con la compañía francesa La Loquace y el montaje Viva!!!, un espectáculo que ha recibido diferentes premios y que trata de reconstruir la historia de una familia española en la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Tomará el relevo, el 18 de octubre, La Baldufa con El Príncep Feliç, montaje que recibió el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infància y Juventud 2020. El 31 de octubre será el turno de otra compañía de Lleida, Xip Xap, con Uh! Quin cangueli, una historia ‘ideal’ para la tarde de Halloween.

El 15 de noviembre visitará La Unió la Cobla Mediterrània con Saxo & Cobla; el 16, el Mag Stigman ofrecerá El Circ dels Impossibles; y la compañía La Mercantil presentará el día 23 la obra Artiga, en el marco de los actos del Día contra la Violencia de Género. Otra cita destacada, el 11 de enero con Zum Zum Teatre y su Monstre rosa.