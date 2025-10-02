La ‘sargento’ de Montse Sanjuan, ya con 8 ediciones

El año pasado cumplió diez años, pero la vigencia de La sergent Anna Grimm, la novela con la que se lanzó a la arena literaria la escritora leridana Montse Sanjuan en 2014, está más activa que nunca. A finales de este mes, Pagès Editors publicará ya la octava edición de esta obra, protagonizada por una sargento leridana de los Mossos que no ha dejado de dar alegrías a la autora. Sanjuan explicó a SEGRE que esta nueva edición de la novela, en la colección policíaca Lo Marraco Negre, incluirá además un prólogo de Ramon Badia, “que hace una década, como editor de Pagès, fue el primero en apostar por este personaje policial femenino ambientado en Lleida, que entonces constituyó toda una novedad”. Sanjuan destacó incluso que “fue Badia el que más me animó a crear una serie con Anna Grimm”. Dicho y hecho, la escritora publicó al año siguiente, en 2015, El misteri del bressol buit; a los que siguieron en 2018, Anna Grimm, memòria mortal y, en 2022, Anna Grimm. Xarxes criminals. “Estoy muy agradecida a los lectores y también al profesorado que recomienda su lectura; por ello, estoy encantada de contribuir con esta obra a promover la lectura”, comentó Sanjuan, que ya está escribiendo la quinta aventura de la sargento leridana. “Pero aún habrá que esperar, confío que para el segundo semestre del año que viene”, añadió.