La violinista Ellinor D’Melon abre hoy el cuarto Raimat Arts Festival

La prestigiosa violinista Ellinor D'Melon, intérprete de élite internacional con solo 23 años, inaugurará hoy la cuarta edición del Raimat Arts Festival con un concierto en las bodegas Raimat (20.00 h, 45€), acompañada al piano por el músico ucraniano Vadim Gladkov. La violinista, nacida en Jamaica de padres cubanos, comenzó a aprender a tocar este instrumento a los 2 años y, a los 10, ya era alumna destacada de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Desde hace más de una década ha sido laureada en diversos concursos internacionales y sus compromisos artísticos la han llevado a prestigiosas salas de concierto como las Filarmónicas de Berlín y Colonia, el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, el Auditorio Nacional de Madrid, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Sala Verdi de Milán o el Elgar Room del Royal Albert Hall de Londres.

En el concierto inaugural del Raimat Arts Festival, ofrecerá un programa titulado Aurora que, como explicó en una entrevista en SEGRE el pasado 21 de septiembre, incluye un repertorio de obras con “un gran sentido de inicio, de claridad y de esperanza” como las sonatas en Sol mayor de Mozart y Gran Dúo de Schubert.

El festival, impulsado por la Fundació Comunitària Raimat Lleida y con dirección artística a cargo del violinista leridano Joan Plana, abrirá así su edición con una propuesta más ambiciosa, con más días (hasta el domingo) y combinando la tradición de la música clásica con otras propuestas artísticas, como el flamenco, el sábado (20.00 h) con la popular cantante Alba Carmona.