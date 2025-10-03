El Raimat Arts Festival ya resuena

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Raimat Arts Festival inauguró ayer la programación de su cuarta edición con un primer recital a cargo de la prestigiosa violinista jamaicana Ellinor D’Melon. El espectáculo, titulado Aurora, contó con la participación del pianista ucraniano Vadim Gladok y tuvo lugar en los Cellers Raimat. Este tándem de violín y piano ofreció un viaje musical que incluyó piezas de compositores como Schubert, Brahms y Amy Beach.

Además, en el marco del certamen, la joven artista impartirá esta tarde (16.00) una masterclass de violín abierta al público en la sala 2 del Auditori Municipal Enric Granados de Lleida. La jornada de hoy continuará esta noche con una cena benéfica privada en el restaurante La Boscana de Bellvís.

En cuanto a mañana, la percusionista leridana Carme Garrigó ofrecerá tres conciertos gratuitos (10.00, 12.00 y 14.00) en diferentes ubicaciones de Raimat; la plaza del Castell de Raymat acogerá el espectáculo Hathi del Centre de Titelles (11.00); Luca Chiantore impartirá una charla musicalizada sobre Ricard Viñes en la Casa de la Vila (17.00); y tendrá lugar el concierto de la cantante Alba Carmona en los Cellers (20.00).