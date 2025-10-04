Homenaje a Víctor P. Pallarés

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Castell del Remei inauguró ayer la primera exposición retrospectiva dedicada al artista leridano Víctor P. Pallarés después de su fallecimiento, hace siete años, que busca reivindicar la figura de este creador polifacético y dar a conocer su trayectoria artística y vital. Contó con la presencia de su hija Sílvia, comisaria de la muestra, que explicó los objetivos de la recién creada Fundació Pérez-Pallarès. “Esto es un punto de partida”, afirmó, “para poner en marcha el proyecto de la fundación, organizar su obra y situar a mi padre en el siglo XXI”. En este sentido, anunció el estreno de la web perez-pallares.org, la creación de un museo virtual y la apuesta por nuevas tecnologías como la certificación digital de sus obras. La exposición, abierta hasta finales de año, combina objetos del taller del artista con una selección de pinturas, grabados, murales y bocetos que permiten adentrarse en su diversa producción. Tal y como destacó la comisaria, no se trata de un recorrido cronológico ni técnico, sino de una aproximación temática y personal: al Pallarés pintor, grabador, muralista y creador informalista. La fundación tiene la voluntad de itinerar la muestra, especialmente en aquellas localidades que conservan murales del artista, con el objetivo de dar a conocer su figura a nuevos públicos. La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González Antó, remarcó que “ha pasado demasiado tiempo sin reivindicar la figura de este hombre humilde y con una trayectoria artística sorprendente”; subrayó que la muestra “es un homenaje personal y comunitario que quiere situar a Pallarés en el lugar que le corresponde en la memoria colectiva” y agradeció la “ilusión y entusiasmo” de la hija del artista en este proyecto.

Pintor, grabador y con obra mural

El artista leridano Víctor P. Pallarés falleció en 2018 a los 85 años. Pintor, grabador y muralista, cultivó la abstracción con toques expresionistas. El Morera (del que fue director entre 1975 y 1983) y el Museu de Lleida conservan obra suya, que también luce en la Paeria, la Diputación y varias iglesias.