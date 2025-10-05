Raimat Arts Festival, con aire flamenco

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La tercera jornada del Raimat Arts Festival estuvo marcada por el concierto central de la actual edición, en el que la cantante y compositora Alba Carmona presentó su nuevo álbum, Cantora. La actuación de la artista barcelonesa, integrante hasta hace siete años del grupo Las Migas, marcó un punto de inflexión en el festival con la presencia por primera vez del flamenco en la programación. Carmona protagonizó en las bodegas Raimat un concierto que unió voz, violín, guitarra, percusión y electrónica en una propuesta musical muy personal, en la que fusiona flamenco y músicas populares españolas y latinoamericanas. El festival, impulsado por la Fundació Comunitària Raimat Lleida, culminó así un sábado que entrelazó música, teatro y gastronomía.

La velada nocturna debía culminar con la experiencia gastronómica Taste of Lleida–Catalan Cuisine, coordinada por BO de Ilersis y elaborada con productos de Km 0 procedentes de más de treinta productores locales. El público pudo degustar desde cerezas de Corbins e higos de Alguaire hasta trufa del Montsec, queso Neu del Cadí, ternera de Cal Massot o aceite de oliva virgen extra de Les Garrigues.

Unas horas antes, y a lo largo del día, el festival ofreció diversas actividades gratuitas y para todas las edades. La percusionista Carme Garrigó fue la protagonista matinal, con la presentación de su proyecto musical Indrets, con tres actuaciones en espacios singulares del pueblo: la plaza de Raimat, el LAB del Castell de Raymat y entre las viñas de Raimat Natura. En paralelo, el Centre de Titelles de Lleida ofreció al mediodía en la plaza de Raimat el espectáculo para el público familiar Hathi, en el que un gran ‘elefante’ se paseó al ritmo de los sonidos de la selva. Por la tarde, la programación se trasladó a la Casa de la Vila, donde el pianista e investigador musical Luca Chiantore impartió la conferencia-concierto Ricard Viñes i l’escolta del futur, una invitación a redescubrir la figura del pianista leridano en el marco de la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento.

El festival concluirá hoy domingo con dos propuestas. Por un lado, la percusionista leridana Carme Garrigó, actual timbalera en la Orquestra Simfònica de Sant Cugat, actuará de nuevo con su proyecto Indrets, pero en tres espacios de Raimat diferentes a los de ayer (ver desglose). Y por otro, la iglesia del Sagrat Cor acogerá la interpretación de las Variaciones Goldberg de Bach, a cargo del prestigioso clavecinista madrileño Ignacio Prego (entrada: 15€).