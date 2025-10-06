Más de 9.000 visitantes pasan por la Lleida Air Challenge de Alguaire

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La feria Lleida Air Challenge ha reunido este fin de semana a 9.000 visitantes en el aeropuerto de Alguaire. Profesionales del certamen han llevado a cabo unos 600 contratos comerciales, 200 más que el año pasado. La cifra sitúa a la feria como uno de los puntos de referencia del networking aeronáutico, según su director, Antonio Gil. Asimismo, la mayoría de los 110 expositores participantes en esta edición se mostraron satisfechos por los resultados. El certamen contó con la participación por primera vez de expositores procedentes de Burgos, Canarias, Palma de Mallorca o Madrid. Además, como potenciales clientes, han aterrizado en el aeropuerto con sus aeronaves unos 90 pilotos, una decena más que el año pasado. La cifra de aeronaves presentes en el certamen ha rozado las 130.

Por todo ello, el director de Lleida Air Challenge señaló que la edición de este año “da continuidad a la tendencia al alza ya registrada en las últimas ediciones y confirma el acierto de dirigirla hacia la profesionalización y especialización aeronáuticas”.

En cuanto a la vertiente lúdica, el director destacó la buena respuesta del público familiar, que disfrutó de exhibiciones de drones, exposiciones de material aeronáutico, helicópteros, actividades infantiles y la posibilidad de vivir la aviación con simuladores y experiencias inmersivas. La feria aeronáutica de Lleida ha contado este año con 110 expositores, 12 más que el año pasado, 25 de los cuales han sido escuelas de formación de pilotos, aunque también ha tenido un crecimiento exponencial las empresas dedicadas a los drones, además de nueve marcas de distribuidores de aeronaves y aerotaxis, que ya operan en Alguaire.