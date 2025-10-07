El Festival de Cinema d’Àger suma 1.200 espectadores

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Cinema d'Àger (FICdÀ) cerró el domingo su tercera edición, con 14 cortometrajes a concurso, en tres jornadas que sumaron unos 1.200 espectadores. El premio al mejor corto, dotado con 500 €, fue para Còlera, de Jose Luis Lázaro. El premio del público recayó en Com sempre, de Pau Bacardit. El certamen distinguió la dirección de Ivet Moreno y Abraham Delgado por Aigua Salina, un corto que también fue galardonado por la mejor interpretación femenina, la actriz Anna Casas. El premio en categoría masculina fue ex aequo para Jorge Motos y Manuel Canchal, los protagonistas de Còlera. Miguel Ángel Marqués Bordoy se llevó el premio al mejor guion (Urtajo), mientras que el de mejor fotografía reconoció la labor de Alfonso O’Donnell en A Tarea. Este año también se estrenó el premio Max Carvajal a la diversidad, que recayó en el corto A Tarea. En la gala de clausura celebrada en el escenario principal de la colegiata de Sant Pere de Àger, los directores del festival, Albert y Marcel Carbó, destacaron que “cada año superamos las expectativas que nos marcamos al inicio”, mientras que la alcaldesa de esta localidad de la Noguera, Mireia Burgués, valoró “llevar el cine al medio rural” y agradeció el apoyo de instituciones, patrocinadores y voluntarios.