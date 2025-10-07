El Sant Miquel de les Lletres se estrena saltando al audiovisual

La tercera edición del Sant Miquel de les Lletres arrancó ayer en el Cafè del Teatre de Lleida con un show en directo que podrá disfrutarse también en diferido. El dúo de Solsona Uriol Gilibets y Eduard Gener protagonizó ante el público un episodio de sus podcast literarios titulados Llegir, que cuentan con miles de seguidores en plataformas como Spotify, iVoox, YouTube e Instagram. El capítulo, grabado también por Lleida TV, tuvo como invitada a la escritora leridana Ramona Solé (1968), que sufrió un ‘interrogatorio’ al hilo del género negro y policial que cultiva en sus novelas, pero siempre con el punto humorístico que caracteriza el podcast de Gilibets y Gener.

La sesión en el Cafè del Teatre abrió así una semana de actividades que convertirán Lleida en la capital literaria catalana, con mesas redondas y debates diarios, conciertos, cuentacuentos y narración oral –tanto para mayores en residencias como para alumnos de escuelas e institutos– y un mercadillo de venta de libros el viernes por la tarde y el sábado en la plaza de la Catedral.

Impulsado por la Fundació Horitzons 2050, que preside el escritor y activista cultural Antoni Gelonch, el Sant Miquel de les Lletres se estrenó de esta forma saltando al audiovisual, en busca de nuevos públicos lectores, que quizás no lean tanto como consuman entrevistas literarias en dispositivos móviles a cualquier hora del día o de la noche. Los seguidores de este podcast Llegir descubrirán que muchos argumentos de los libros de Ramona Solé –con títulos como Instint de supervivència (2017), Bisturí (2021) o Quan la boira ens cobreixi (2022)– “salen de noticias que me han hecho cabrear” y confesó que “me encantó que una vez la prensa me llamara la ‘Dama Negra’ de Ponent”. Como especialista también en dirigir clubs de lectura, Solé aseguró que “a los de novela negra son los que más se inscribe la gente” y recordó que “una criminóloga desveló que ¡un 3% de la población es psicópata!, aunque eso no quiere decir que sean asesinos”. Más risas desató entre el público cuando reconoció que ahora irá más a la prisión: “Es que me han ofrecido conducir un club de lectura en la prisión Ponent de Lleida; eso sí, he buscado títulos de novela negra más de manipulación que de asesinatos”.

La segunda jornada del Sant Miquel de les Lletres cambiará hoy radicalmente de tono con una sesión en el IEI dedicada a la espiritualidad, coincidiendo con el milenario de Montserrat.