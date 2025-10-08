Puertas abiertas al patrimonio

Más de una veintena de municipios de toda Lleida ya se han inscrito este año para participar en las Jornadas Europeas del Patrimonio, que se celebrarán desde el viernes y hasta le domingo y que están consideradas como la actividad participativa más importante del continente en relación con el patrimonio cultural, y que en Catalunya impulsa la conselleria de Cultura desde 1991. Esta auténtica festa major de promoción y difusión de los edificios monumentales, conjuntos históricos, museos y vestigios arqueológicos tiene ya lista una amplia programación de actividades (puertas abiertas, visitas guiadas y teatralizadas, conferencias, talleres, conciertos, rutas...), con más de cincuenta propuestas para todos los públicos que, como cada año, tienen como principal objetivo dar a conocer la riqueza y el atractivo del patrimonio cultural de las comarcas de Lleida (agenda completa de actividades en patrimoni.gencat.cat). En toda Catalunya, las jornadas se celebrarán en más de 200 municipios, superando las 500 actividades gratuitas, organizadas por ayuntamientos, entidades y agrupaciones culturales de ámbito local. En la capital del Segrià no faltarán a la cita la Seu Vella (visitas guiadas) y el Castell de Gardeny (visita teatralizada); las Adoberies de la Diputación, espacio patrimonial que se presentará mañana jueves; visita guiada al Dipòsit del Pla de l’Aigua o puertas abiertas en el Molí de Sant Anastasi, en La Bordeta.