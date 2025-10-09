Reincidentes, CRIM y Rapsusklei: Las 3 canciones más escuchadas de los grupos que actuarán este sábado en el Sam Sam Festival

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Sam Sam Festival 2025 celebrará su primera edición en les Borges Blanques el próximo sábado, 11 de octubre de 2025, con un maratón musical de 12 horas en el Pabellón del Aceite. El acontecimiento tiene como objetivo principal recaudar fondos para el proyecto educativo impulsado por Ferran Sans en los barrios de Sam Sam III y Baraka, a Dakar (Senegal), así como para la ayuda humanitaria a la población de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.

Les primeras actuaciones empezarán a las 17.30 horas y la organización prevé la asistencia de más de 500 personas durante la jornada. Como aparte de la iniciativa solidaria, los grupos participantes recibirán dibujos elaborados por los alumnos de los colegios de les Borges Blanques con motivos relacionados con la paz y la solidaridad, estableciendo así un vínculo directo entre la comunidad local y los valores que promueve el festival.

En esta edición del festival, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de grupos como Reincidentes, CRIMEN, Albertucho, Rapsusklei, Jessica Abu Project, Pork Chop Boys y AfroPunk Collective, ofreciendo un recorrido por géneros, tan variados como el punk, el rock, el soul, el folk y el hip-hop.

Les canciones más escuchadas a Spotify

El festival tiene 4 claros cabezas de cartel: Reicidentes, Rapsusklei, CRIM y Albertucho. Rock y rap llenarán de música el fesival, y aquí repasamos, por orden de oyentes en Spotify, sus canciones más escuchadas:

RAPSUSKLEI (798.000 oyentes mensuales)

Rapsusklei

Nacido en Zaragoza en 1980, Diego Gil Fernández (Rapsusklei) es un rapero español muy conocido en su sector. Con sólo 15 maquetó su primer single, "Estado de locura", y en el 2002 grabó su primer disco, "La historia más real de vuestras vidas", con el productor Hazhe.

Desde entonces ha publicado 35 maquetas y 5 discos y ha sido reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los "50 grandes de la historia del rap español". Estas son sus canciones más escuchadas:

Dando y perdiendo (REMIX) ft. Cancerbero (51.775.696)

Enero ft. Sharif, Juaninacka (21.630.018)

A fuego (15.145.181)

REICIDENTES (225.700 oyentes mensuales)

Reincidentes

Reincidentes es uno de los grupos de punk rock referentes en el Estado español. Originarios de Sevilla, sus letras críticas con el sistema y con la sociedad tratan temas como el aborto o el comunismo. Se formaron en 1987, cuando dieron un concierto a la Universidad de Sevilla durante las protestas estudiantiles de aquel año.

Con más de 20 discos producidos a lo largo de sus casi 40 años de historia, Reincidentes tiene canciones que pasarán a la historia del punk español, que ahora repasaremos:

Vicio (30.088.915)

¡Ay! Dolores (13.024.796)

La Republicana (7.009.811)

Albertucho (154.000 oyentes mensuales)

Albertucho.

Cantautor de rock, Albertucho es nacido en Sevilla. En el 2002, con sólo 19 años, publicó su primer disco, "Que se callan los profetas", un disco tan fructífero, que todas las canciones que repasaremos en esta lista son, precisamente, suyas.

Desde entonces publicó 4 discos más hasta el 2012, y ahora, hace dos años, en el 2023, volvió a la rueda con "El regreso del perro andaluz". Repasamos sus canciones más escuchadas:

El pisito (9.310.768)

Olvida (3.840.481)

Mí estrella (3.075.429)

CRIM (27.500 oyentes mensuales)

CRIMEN

Formados en Tarragona en el 2011, CRIM es un grupo de punk rock en catalán conocido por su crítica social a través de la voz profunda de su cantante principal, Adri Bertran. Han producido 7 discos a lo largo de sus casi 15 años de historia, que empezó con "10 millas para ver una buena mierda", disco que se editaron ellos mismos.

Repasamos las canciones más escuchadas a Spotify de los tarraconenses:

Una cançó i una promesa (1.388.345)

Verí caducat (1.357.397)

Castells de sorra (1.262.646)