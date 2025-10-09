Proponen medidas contra discursos de odio

La sesión tuvo lugar ayer en la sala de actos de la delegación. - DELEGACIÓ TERRITORIAL DE LA GENERALITAT A LLEIDA

En el marco del Pacte Català Contra els Discursos d'Odi (2026-2030), el grupo de trabajo de la veguería de Lleida se reunió ayer para debatir sobre la prevención de este tipo de discursos. Durante la sesión, se propusieron estrategias para combatirlos y atender a las víctimas, para incorporarlas en el futuro documento del Pacte.

El encuentro contó con la presencia y participación de la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil; la directora general para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Noa Monràs; y la directora de los Servicios territoriales de Igualdad y Feminismo, Sílvia Puertas.

Gil destacó que la lucha contra los discursos de odio “no es solo una tarea del Govern, sino que requiere la colaboración e implicación de todos los sectores de la sociedad, así como la perspectiva de todas las realidades territoriales del país”.