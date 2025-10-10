Los leridanos La Baldufa estrenan ‘Fantasmes de guerra’ en Manresa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La histórica compañía de artes escénicas leridana La Baldufa estrenó ayer su obra Fantasmes de guerra en la 28ª edición de la Fira Mediterrània de Manresa. Se trata de un espectáculo familiar que tiene como trasfondo la guerra civil española. La historia se centra en tres amigos de Seròs y está inspirada en diarios personales de combatientes reales. Ayer también actuaron en la Fira Cinc Cèntims, del Maresme, y la menorquina Anna Ferrer.