Omnium insta a “evitar el alarmismo” sobre el catalán

“Es positivo que la población conozca la situación que vive el catalán pero hay que ser rigurosos y evitar el alarmismo y la sensación de apocalipsis”. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, hizo ayer estas afirmaciones durante el acto de inauguración de la 1a Trobada de Llengua i Cultura Catalana del Pirineu, que se celebra a lo largo del fin de semana en La Seu. Antich estuvo acompañado por el alcalde, Joan Barrera, quien dijo que “nuestra lengua se encuentra actualmente en un momento de fragilidad y debemos decirlo sin miedo”. El edil hizo un llamamiento a “no caer en el pesimismo” y animó a los asistentes a “tomar acción” y a emprender “la responsabilidad compartida de poner en valor el catalán, hablarlo y hacerlo crecer en todos los espacios de la vida”. El concejal de la CUP, Miquel Albero, destacó la importancia de “socializar con la población sobre el estado de salud del catalán”.

Hoy y mañana hay programadas una decena de propuestas de mesas redondas, música, teatro y poesía. Destaca la participación del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Por otro lado, Plataforma per la Llengua informó ayer que recibió 2.902 quejas lingüísticas en 2024, casi un 25% más que el año anterior, la mayoría originadas en las administraciones públicas, los servicios sanitarios y la hostalería.