Jornada de cultura popular y música de raíz en El Talladell

El Talladell, en el municipio de Tàrrega, acogerá el próximo sábado la primera edición del Molí Folk, una jornada para promover la cultura popular y la música de raíz. Se trata de una iniciativa de El Galliner–Agitació Cultural dirigida al público familiar.

El programa empezará a las 18.00 horas con un pasacalle por las calles de El Talladell a cargo de diversos elementos de la asociación Guixanet como las Arquets, los Targalets, los Nans y los Grallers de la Barra. Seguidamente tendrá lugar un taller de danzas tradicionales con el Esbart Albada. A las 20.00 horas, el grupo joven de raíz y pop Trèvol ofrecerá un concierto que culminará con una cena popular. Para redondear la jornada tendrá lugar la actuación del dúo ebrense Terrae, formado por Andreu Peral y Genís Bagés, que fusiona música tradicional y folk con música electrónica y que se enmarca en el Circuit Folc 2025. Todas las actividades tendrán lugar en el Espai Molí del Talladell, aunque el pasacalle se iniciará en la plaza Major.

Los interesados en participar en la cena (que cuesta 10 euros) pueden inscribirse hasta este jueves a través de Instagram o en el horno de El Talladell.

El Molí Folk es la primera creación propia de El Galliner–Agitació Cultural, que nace en la localidad donde se ha instalado la cooperativa formada por el músico y gestor cultural Eduard Escaño y el escenógrafo y productor Gerard Orobitg. El objetivo es que tenga continuidad, se consolide y crezca hasta convertirse en un festival de carácter anual.

El Galliner–Agitació Cultural nació con el objetivo de agitar la cultura, ocupar las plazas y hacer red entre grupos y compañías del territorio con los ayuntamientos y las asociaciones. Se encarga de producir y ofrecer servicios culturales.