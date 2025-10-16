‘Vera, una historia de amor’, de Juan del Val, Premio Planeta

El escritor y comunicador madrileño Juan del Val ganó ayer la 74ª edición del Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con la obra Vera, una historia de amor. La protagoniza una mujer de la alta sociedad de Sevilla que rompe su matrimonio vacío con un marqués y comienza a mantener una relación con un hombre mucho más joven que ella, hecho que la conducirá a un proceso de liberación personal. Del Val recibió el galardón de manos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la cena literaria en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El ganador se había presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio No es tan fácil morir de amor, según el jurado, “una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller”.

El escritor ya firmó junto a su esposa, Nuria Roca, Para Ana, de tu muerto (2011) y Lo inevitable del amor (2012). En 2017, publicó su primera novela en solitario, Parece mentira, en 2019 recibió el Premio Primavera de novela con Candela y en 2021 publicó Delparaíso.

Por su parte, la escritora gallega Ángela Banzas quedó finalista del certamen, con una dotación de 200.000 euros, con la novela Cuando el viento hable. Presentada con el título El color de la lluvia y el seudónimo Sofía García, trata la historia de una mujer, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural. Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de los experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

La edición del Premio Planeta 2025 ha recibido un total de 1.320 originales, un récord de participación. Este año se había habilitado la posibilidad de enviar las candidaturas a través de un formulario en la web del galardón.