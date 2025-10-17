Día de la Seu Vella ‘extendido’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La próxima edición del Dia de la Seu Vella, la jornada festiva que se celebra cada año el último domingo de octubre –en esta ocasión, el día 26–, se 'extenderá' con actividades extra durante diez días, que comenzarán mañana mismo y no culminarán hasta el lunes 27 con un concierto en el claustro del monumento del trío GregoTechno, una muy singular fusión de canto gregoriano y música electrónica, aderezada de audiovisuales. Esta fue una de las grandes novedades de la programación de esta Festa Major del monumento más emblemático de Lleida, impulsada por los Amics de la Seu Vella. El acto de presentación, encabezado por el presidente de la asociación, Joan Ramon González, contó también con la asistencia de la concejala de Cultura, Pilar Bosch, y el director del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol. Se celebró junto a la Porta del Lleó, el acceso principal al antiguo Castell de Lleida, construcción que este 2025 ha cumplido 200 años de historia. De hecho, este aniversario dará pie a la primera actividad prevista, mañana a las 11.30 h, con una visita guiada y conferencia histórica sobre este enclave del Turó.

Por otro lado, los Amics de la Seu Vella anunciaron distinciones para Aremi y el obispo emérito de Lleida Salvador Giménez y un reconocimiento a la trayectoria del fotógrafo leridano Manel Rey Cascales. El Dia de la Seu Vella sumará nuevas actividades –Club Escacc Balàfia y la asociación Allswing–, además del protagonismo de los Gegants Faraons de Lleida, en su 30 aniversario.