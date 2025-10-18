'La hermanastra fea', la versión 'gore' de Cenicienta, es el mejor film del Festival de Sitges

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

'La hermanastra fea', dirigida por Emilie Blichfeldt y conocida como 'la sanguinaria versión' de Cenicienta ha ganado el premio a mejor película en la edición 58 del Festival de Sitges. El filme sigue a Elvira mientras tiene que competir con su bonita hermanastra. En un reino de cuento de hadas donde la belleza es un negocio, Elvira hará lo que sea necesario para captar la atención del príncipe.

El director y miembro del jurado Hernan Findling ha remarcado en la rueda de prensa del palmarés que han estado 34 películas de la sección oficial, "todas muy buenas", pero al jurado se pusieron de acuerdo "relativamente rápido que 'La hermanastra fea' es una gran película". La directora noruega Emilie Blichfeldt debuta en la dirección con esta versión 'gore' de Cenicienta, que está interpretada por Lea Myren, Thea Sofie Loch Næss, Ane Dahl Torp, Flo Fagerli e Isac Calmroth. La película ha llegado esta semana a los cines.

El otro gran triunfo lo ha obtenido el cineasta surcoreano Park Chan-wook, que ha obtenido el premio a mejor director gracias al filme 'No other choice'. La película es una adaptación de la novela 'The Ax', de Donald E. Westlake, y trata sobre un hombre que ha perdido el trabajo y diseña un plan para conseguir un nuevo trabajo: eliminar su competencia.

Por su lado, el premio especial del jurado ha sido ex-aequo para 'The Furious' y 'Obsession'. Esta detrás también ha obtenido el premio del público el del mejor filme de la sección a competición del Carné Joven. Rose Byrne se ha llevado el galardón para mejor activo con su actuación a 'Si pudiera té daría una patada'; en la categoría de mejor actor, el equipo masculino de 'The Plague' han siete los vençedors. Finalmente, la coproducción catalana 'La virgen de la tosquera' ha ganado el premio a mejor fotografía.

Nuevas versiones

En el apartado de Nuevas visiones, el premio al mejor largometraje ha sido ex-aequo para 'Lesbian space princess', de Emma Hough Hobbs y Leela Varghese, y 'The true beauty of being bitten by en tick', de Pete Ohs. El premio a la mejor dirección Nuevas visiones ha sido también ex-aequo para Adam C. Briggs y Sam Dixon para 'En grand mockery' y Toshiaki Toyoda, para 'Transcending dimensiones'. 'Monstruo oscura', de Hong Seung-gi, se ha llevado el premio al mejor cortometraje Nuevas visiones pequeño formado.

Por otra parte, 'No dejes a los niños solos', de Emilio Puertas', se ha alzado con el premio en la mejor película Blood window, y 'The forbidden city' ('La città proibita'), de Gabriele Mainetti, el premio en la mejor película Órbita.

Como ya se anunció, 'Mr. K' ha ganado el Méliès d'Or a la mejor película; 'Don't cordero afraid', de Mats Udd, el Méliès d'Or al mejor cortometraje; 'Feels like hombre', de Gábor Holtai, el Méliès d'Argent en la mejor película, y 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo, el Méliès d'Argent al mejor cortometraje.

El mejor largometraje Anímate ha sido por 'Lesbian space princess', de Emma Hough Hobbs y Leela Varghese, y el mejor cortometraje Anímate por 'Luz diabla', de Gervasio Canda, Paula Boffo y Patricio Plaza. El premio Brigadoon Paul Naschy al mejor cortometraje ha sido para 'Floor'.

Crítica

En el apartado de la crítica, el premio de la crítica José Luis Guarner al mejor largometraje de la sección oficial fantástico a competición ha sido |para 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan, y 'Reflection on a dead diamond', de Hélène Cattet y Bruno Forzani. Ratchapoom Boonbunchachoke ha sido reconocido con el premio Citizen Kane al director revelación por 'Un fantasma útil' y 'The man that I wave at', de Ben S. Hyland, ha sido reconocida con el premio al mejor cortometraje de la sección oficial fantástico a competición.

Con respecto al carné joven, además de la citada 'Obsession, 'Endless cookie', de Peter Scriver y Seth Scriver han recibido el premio en la mejor película Sitges Documenta.

Como ya se anunció los Premios SGAE Nueva Autoría 2025 han galardonado los alumnos del ESCAQUE y de El Idem Animation School. 'Furia' de Fran Moreno Blanco y Santi Pujol (ESCAQUE) han ganado el galardón a la mejor dirección y mejor guion. El Premio SGAE Nueva Autoría a la mejor música original ha sido para la banda sonora de 'Matcha', del compositor Sergio Rojas (El Idem Animation School) y el jurado ha otorgado una mención especial a 'Unliked', con dirección y guion de Pablo Jiménez Gallardo (ECIB).