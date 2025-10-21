PATRIMONIO
Doble jornada de difusión de la Sala d’Arts Gràfiques de la Diputación
La Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la diputación de Lleida, en La Caparrella, celebró recientemente una doble jornada de difusión de este patrimonio en el ámbito profesional de la conservación y gestión de documentación histórica. Las visitas (en la foto, el primer día) contaron con profesionales leridanos de la archivística y la gestión documental, que tuvieron la oportunidad de conocer el legado tipográfico conservado en esta sala.