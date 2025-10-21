SEGRE

PATRIMONIO

Doble jornada de difusión de la Sala d’Arts Gràfiques de la Diputación

Doble jornada de difusión de la Sala d’Arts Gràfiques de la Diputación - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Doble jornada de difusión de la Sala d’Arts Gràfiques de la Diputación - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

La Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la diputación de Lleida, en La Caparrella, celebró recientemente una doble jornada de difusión de este patrimonio en el ámbito profesional de la conservación y gestión de documentación histórica. Las visitas (en la foto, el primer día) contaron con profesionales leridanos de la archivística y la gestión documental, que tuvieron la oportunidad de conocer el legado tipográfico conservado en esta sala.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking