Doble jornada de difusión de la Sala d’Arts Gràfiques de la Diputación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la diputación de Lleida, en La Caparrella, celebró recientemente una doble jornada de difusión de este patrimonio en el ámbito profesional de la conservación y gestión de documentación histórica. Las visitas (en la foto, el primer día) contaron con profesionales leridanos de la archivística y la gestión documental, que tuvieron la oportunidad de conocer el legado tipográfico conservado en esta sala.