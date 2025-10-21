El CurtÀneu proyectará 63 films en su décima edición

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Del 1 al 9 de noviembre Les Valls d’Àneu serán el escenario de la décima edición del certamen internacional de cortometrajes CurtÀneu, que prevé proyectar más de sesenta films, entre ellos 9 dirigidos o producidos por cineastas leridanos o rodados en Ponent. La cita cinematográfica incluirá por primera vez diversos talleres de cine y fotografía para todas las edades y acogerá una gala que contará con la presencia de la directora y presidenta de la Acadèmia del Cinema Català Judith Colell, que ejercerá este año de 'embajadora' del CurtÀneu.

La muestra se presentó ayer en el Institut d’Estudis Ilerdencs, en un acto con la vicepresidenta de la institución, Estefania Rufach; la presidenta de la asociación CurtÀneu, entidad promotora del festival, Gemma Tizón; y el director técnico del festival, Ramon Alaró. Rufach destacó que, “más allá de disfrutar de los cortometrajes, la población se implica activamente, con actividades en las escuelas, institutos y residencias de mayores, para que todos puedan sentir el festival como propio”. Tizón explicó que una de las principales novedades será la ampliación de las sesiones, con el doble de días de proyecciones, para ofrecer “una auténtica maratón de cine”, que “hacemos llegar a todos los vecinos de Àneu”, pero abierta también al público de Lleida y Catalunya. “El año pasado reunimos a unos 1.100 espectadores, y en esta ocasión esperamo superar esta cifra”, añadió. El festival también sumará un nuevo espacio de proyecciones, en el pueblo de Sorpe, que se añadirá así a los de Esterri d’Àneu, Espot, Isil, València d’Àneu y Son. El Centre d’Interpretació de la Vila Closa de Escaló albergará la sesión inaugural, el 1 de noviembre, en la que se proyectará una selección de cortos de anteriores ediciones.