El escritor y Mosso d'Esquadra Rafa Melero invita a la detective Sonia Ruiz a un caso en Lleida

El escritor y mosso d'esquadra leridano Rafa Melero estrenó ayer en las librerías su nueva novela policíaca, El coleccionista (Menoscuarto Ediciones), una historia en la que el autor ha tenido que superar un reto: construir una trama alrededor de un personaje que no es suyo, la detective Sonia Ruiz, que en 2016 crearon a cuatro manos los escritores Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Aquel singular encargo de esta editorial independiente nació ya con el objetivo de convertirse en una colección, en la que cada novela está escrita por un autor diferente. “Ha sido un honor que ahora hayan confiado en mí para un nuevo título, el que hace ya 11 de esta saga”, explicó ayer a SEGRE Rafa Melero, que hoy tiene previsto presentar la obra en Madrid (ver desglose).

“También ha supuesto un reto porque la protagonista es la que es y no puedes transformarla de forma radical, aunque yo la he adaptado a mi estilo y me la he traído a Lleida”, comentó el autor. Así, en esta nueva aventura de la detective madrileña Sonia Ruiz, el lector podrá seguir sus peripecias paseando por la calle Major, la calle Cavallers, la Seu Vella o la zona de los vinos del centro histórico, así como también por otros dos paisajes conocidos de Melero en la Costa Daurada: Torredembarra y Creixell.

Los seguidores de esta saga literaria encontrarán también otras dos diferencias: el encargo que recibe la detective no es para encontrar a una persona desaparecida o resolver un asesinato, como en anteriores novelas, sino para hallar un valioso cromo de fútbol; y, además, está escrita en primera persona. “Me lo planteé también como un reto, meterme en la piel de la detective”, aseguró el autor. Eso sí, Melero demuestra en una trama que atrapa desde el principio al lector que los encargos en apariencia más inocentes esconden los peligros más mortales.

El próximo 29 de octubre presentará El coleccionista en la librería Caselles de Lleida (19.00 h), acompañado por la directora de SEGRE, Anna Sàez.

El autor leridano, protagonista hoy en el festival Getafe Negro

Rafa Melero participará hoy en el festival literario Getafe Negro en una mesa redonda sobre personajes femeninos del género policíaco, un acto que supondrá la primera presentación de su nueva novela, El coleccionista. El escritor leridano compartirá debate con un tándem literario de excepción en este género: el madrileño Lorenzo Silva y la barcelonesa Noemí Trujillo (pareja en la vida real, casados desde 2015), creadores hace nueve años de la primera aventura de la detective Sonia Ruiz, Nada sucio. Ambos también son autores a cuatro manos de la serie protagonizada por la inspectora Manuela Mauri. Silva firma además otro personaje femenino famoso, el de la guardia civil Virginia Chamorro, compañera del agente Rubén Bevilacqua, pareja que también ha saltado al cine.