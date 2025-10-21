Los lazos entre Viñes, Virgili, el Orfeó Lleidatà y la Seu Vella

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Espai Orfeó de Lleida abrió ayer las actividades de la semana previa a la celebración el próximo domingo del Dia de la Seu Vella con una mesa redonda sobre dos figuras leridanas de las que este 2025 se celebran sendas conmemoraciones: el pianista Ricard Viñes, en el 150 aniversario de su nacimiento, y el director coral, pedagogo musical y activista cultural Lluís Virgili, en este caso en su centenario. El debate, moderado por el presidente de los Amics de la Seu Vella, Joan Ramon González, contó con la participación de Lluís Marc Herrera, catedrático de Secundaria y doctor en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona, especializado en didáctiva musical y la historia musical de Lleida; y Jordi Mestre Gorné, tercera generación de la empresa familiar Mestre y coautor de diversos libros sobre historia local y de la Seu Vella. La cita tenía por objetivo recordar los vínculos entre Viñes, Virgili, el Orfeó Lleidatà y la Seu Vella.

Las actividades seguirán hoy (18.30 h) con una conferencia en la Canonja de la Seu Vella sobre las campanas del monumento leridano, a cargo del musicólogo Josep Maria Salisi.