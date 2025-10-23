Lluís Llach presenta su última novela, ‘El llibre daurat’, en la irreductible

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El cantautor, político y escritor Lluís Llach (Girona, 1948) presentó ayer en la librería la irreductible de Lleida su nueva novela, El llibre daurat (Univers), publicada en marzo. Durante el acto, el autor conversó con la escritora leridana Montse Sanjuan en torno a la obra, ambientada a finales del siglo XIII, en la que Llach reivindica el papel fundamental de la mujer en la tradición remeiera medicinal y denuncia su invisibilidad en la historia.