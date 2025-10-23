SEGRE

LITERATURA

Lluís Llach presenta su última novela, ‘El llibre daurat’, en la irreductible

Lluís Llach presenta su última novela, ‘El llibre daurat’, en la irreductible - JORDI ECHEVARRIA

Lluís Llach presenta su última novela, ‘El llibre daurat’, en la irreductible - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El cantautor, político y escritor Lluís Llach (Girona, 1948) presentó ayer en la librería la irreductible de Lleida su nueva novela, El llibre daurat (Univers), publicada en marzo. Durante el acto, el autor conversó con la escritora leridana Montse Sanjuan en torno a la obra, ambientada a finales del siglo XIII, en la que Llach reivindica el papel fundamental de la mujer en la tradición remeiera medicinal y denuncia su invisibilidad en la historia.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking