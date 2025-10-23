Más de 70 campanas en casi 8 siglos de Seu Vella

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El musicólogo Josep Maria Salisi protagonizó el pasado martes la segunda sesión de conferencias previas a la celebración el próximo domingo del Dia de la Seu Vella de Lleida. En la sala de la Canonja, Salisi puso el énfasis en destacar a la campana como un auténtico instrumento musical y al “sufrido” oficio de campanero, desvelando asimismo que en los casi ocho siglos de vida del monumento más embleámtico de Lleida, el edificio ha albergado más de setenta campanas.

Ayer estaba prevista en esta sala de la Canonja la presentación del libro Elisenda. Reina de la Corona d’Aragó, de la escritora de Terrassa Rosa Maria Prat. Asimismo, la asociación Amics de la Seu Vella ha previsto para hoy jueves (18.30 h) en este mismo espacio una mesa redonda sobre el escultor de imaginería religiosa popular Joan Robles Mateo (1899-1984), de El Palau d’Anglesola.