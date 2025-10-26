Uber afirma que la ley del taxi es "contraria a la innovación" y situará la movilidad de Barcelona "en los años 90"

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Uber ha cargado contra la futura ley del taxi en Cataluña, ha afirmado que es "contraria a la innovación" y ha señalado que situará la movilidad de Barcelona "en los años 90". "Llevará a los años en que salir en la calle un sábado por la noche y buscar un taxi era muy complicado. O un lunes en hora punta", ha comentado al director ejecutivo de Uber a España y Portugal, Felipe Fernández, en una entrevista en 'El Periódico'. "La ley pone en riesgo la movilidad, la innovación, será un marco regulatorio que no será seguro para poder fomentar las inversiones en electrificación, en autónomos. Y pondrá en riesgo los más de 4.000 conductores de VTC en Barcelona, que se quedarán en la calle," ha continuado Fernández, que considera "un mito" que las VTC amenacen los taxis.No están riesgo los trabajos de los taxistas. Uber y el taxi no son rivales, no se trata de Uber o el taxi, sino que es Uber y el taxi", ha recalcado el director ejecutivo de la plataforma de movilidad en España y Portugal. "Hace 16 años que empezamos y en cabeza de las más de 150 ciudades donde operamos el taxi ha desaparecido por la llegada de Uber. Al contrario", ha querido dejar claro Fernández, que igualmente encuentra "muy minoritario" el rechazo a Uber dentro del sector del taxi. "No es representativo de todo el sector. Como decía, más de 2.500 taxistas utilizan la aplicación en Barcelona. En los últimos tres meses se han sumado 500 taxistas", ha puesto sobre la mesa el CEO de Uber en España y Portugal.

Finalmente, Fernández ha alargado la mano a la administración y ha afirmado que "no es demasiado tarde" para modificar la ley del taxi, que está prevista para el 2026. "Todavía somos a tiempo de ajustar las condiciones de la ley para que sea inclusiva y no excluyente", ha valorado al director ejecutivo de Uber en España y Portugal, que niega que tengan planteado marcharse de Barcelona si se limita su actividad. "Nosotros llegamos a Barcelona para quedarnos. El acuerdo del Barça es una muestra, y es sólo una parte de lo que seguiremos haciendo", ha manifestado Fernández. "Si la ley avanza, nosotros seguiremos en Barcelona y seguiremos adaptándonos, como siempre hacemos, a las regulaciones que se cambian a las ciudades donde operamos," ha recalcado el CEO de Uber en España y Portugal.