Una instalación artística en La Panera a cargo de una IA

Cinco nuevos proyectos artísticos forman desde ayer parte de la programación de otoño 2025 del Centre d'Art Contemporani La Panera de Lleida. Entre ellos, destaca Palíndrom. D’una cabana per acabar la tesi a... una tesi per acabar la cabana, del artista de Rubí Pep Vidal (1980), que fue anunciado en marzo como el primer comisariado con Inteligencia Artificial (IA) de un centro de arte en España. La instalación se encuentra en la planta 0 del equipamiento y, a cargo de ChatGPT, establece nuevas formas de diálogo entre el arte y la tecnología. Durante la inauguración, la concejala de Cultura, Pilar Bosch, destacó las nuevas incorporaciones de La Panera como “motores de transformación para generar vínculos y oportunidades para todas las personas” que permiten “redescubrir la cultura como un espacio compartido que nos transforma y nos conecta”.

Las demás propuestas

Asimismo, en el Espai 1 se puede encontrar Llindar lleu, de Laura Llaneli; el Centre de Documentació acoge Carta Blanca, de Isabel Banal y Bea Espejo; y en el Espai Transversal y la Minipanera se ubican Pensament dibuixat y Així em veig, respectivamente, de Josune Urrutia.