Premios en el primer Som Cinema Lab Pro de Lleida

El guion para el cortometraje Cloe Diskotek, de Berta Esteve, fue elegido este pasado fin de semana como ganador del premio de la primera edición del Som Cinema Lab Pro, una iniciativa que puso en marcha el festival leridano destinada a ayudar a guionistas y directores de Ponent para impulsar y materializar sus guiones. Así, como premio, este proyecto participará de forma directa en la Trobada de Talents del Festival Galacticat 2026, donde podrá entrar en contacto con productores destacados del sector audiovisual. Asimismo, el cortometraje resultante se proyectará en la edición del año que viene del Som Cinema. Por otro lado, el proyecto finalista, el guion En venda, de Aline López, recibirá un pase completo para el próximo festival Animac. Asimismo, las productoras participantes en este nuevo Lab Pro se ofrecieron a premiar a los otros dos proyectos presentados con sendas mentorías: Estimada Natàlia, de Clàudia Turmó, recibirá el apoyo de la cineasta de Reus Alba Sotorra (Premis Gaudí por los documentales Game over y El retorn: la vida després de l’ISIS), mientras que Cigales, de Jordi Recasens, será mentorizado por la productora audiovisual Fractal. Este primer Lab Pro estuvo coordinado por la cooperativa audiovisual Octubre Cinema.