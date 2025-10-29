La exguitarrista de John Mayall Carolyn Wonderland, en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La guitarrista y cantante de Houston (Texas) Carolyn Wonderland, que fue la primera mujer que formó parte de la banda de John Mayall como guitarrista principal, hasta el fallecimiento del legendario músico británico el año pasado, ofrecerá mañana jueves un concierto en la sala Tocata de Lleida (21.30 h, 20€ en taquilla, solo en metálico; 17€ anticipada en Tocata y Grans Records). Wonderland se encuentra en plena gira española de su nuevo disco, Truth is, que hoy tiene prevista llevarla a la sala Razzmatazz de Barcelona.