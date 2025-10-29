La UdL exhibe en Barcelona la colección ‘Primera lliçó’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) acogió ayer la presentación en Barcelona de la colección Primera lliçó, para celebrar los diez primeros volúmenes de esta iniciativa de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida (UdL), coeditada con Publicacions de l’Abadia de Montserrat y el apoyo de Prefabricats Pujol de Mollerussa. El objetivo de Primera lliçó es ofrecer visiones sumarias de materias relacionadas con la literatura para que sirvan de introducción a los lectores interesados. El profesor de Teoría de la Literatura de la UAB Pere Ballart estrenó el número 1 de la serie, Primera lliçó sobre literatura, al que han seguido en los últimos meses volúmenes específicos sobre grandes autores (como Àngel Guimerà, Vicent Andrés Estellés y, el número 10, sobre Manuel de Pedrolo) y otros sobre disciplinas literarias (el ensayo, el teatro, la métrica catalana, el romanticismo, los trovadores y la narrativa). Precisamente, en el acto estaba prevista la intervención de Pere Ballart, junto a otros autores de esta colección, entre ellos el director de la Càtedra Màrius Torres, el profesor de la UdL Joan Ramon Veny; además de la directora de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Núria Mañé; y el presidente de la Societat Catalana de Llengua i Literatura del IEC, Daniel Casals.

Durante el acto, destacaron la publicación prevista para esta misma semana de dos nuevos volúmenes: sobre literatura griega antigua y el Renacimiento; y la edición inminente de otros dos: sobre Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona, y la Ilustración.

Veny también destacó que Primera lliçó pretende convertirse en “una biblioteca con los conocimientos básicos indispensables que ha de tener el alumnado de los diversos grados de estudios humanísticos, especialmente de Filología Catalana, y cualquier lector interesado en la literatura en general”.