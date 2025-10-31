El Festival In-Edit estrena un documental biográfico de Joan Porta, el 'Gitano de Balaguer'

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Festival In-Edit 2025 proyecta este viernes un retrato biográfico sobre Joan Porta, conocido artísticamente como el Gitano de Balaguer. El director David Fernández ha presentado su documental 'El Gitano de Balaguer: El carro pel pedregar', un trabajo de hora y media que indaga en la trayectoria musical del cantautor y aborda con naturalidad su lucha con las adicciones y los problemas de salud mental. En declaraciones a la ACN, Fernández ha destacado que el festival hace "justicia narrativa" en la figura de un artista que ha expresado realidades marginales a través de su música.

El documental combina la faceta artística y personal de Porta, mostrando como a través de sus relatos de drogas y crítica social ha conseguido hablar de realidades crudas con humor. Sus obras, entre las cuales destacan álbumes como 'La máquina de ensofatar' y 'el Diumenge de grams', lo han consagrado como una voz única dentro del panorama musical catalán. El mismo protagonista ha reconocido que la música ha sido el "suplemento vitamínico" que lo ha ayudado a afrontar sus problemas de salud mental a lo largo de los años.

Una voz colectiva desde los márgenes

El filme no sólo explora la figura individual de Joan Porta, sino que también da espacio a personas vinculadas al movimiento punk y okupa de Balaguer, mostrando cómo su música se convierte en un grito colectivo contra el estigma y el silencio. Fernández ha subrayado la importancia de que un festival como el In-Edit dé visibilidad a un cine hecho "desde el margen", con historias que reflejan el tejido social de localidades como Balaguer.

La música como terapia personal

En sus declaraciones, Joan Porta ha explicado que la música y su guitarra han sido fundamentales para gestionar sus problemas de salud mental. "Es mi suplemento vitamínico", ha afirmado el cantautor, poniendo en valor como la expresión artística lo ha ayudado a canalizar sus experiencias vitales. El documental no sólo aborda las adicciones y la salud mental, sino que también pone énfasis en la dimensión de clase social, ofreciendo una visión completa y sin filtros de la trayectoria vital y artística del Gitano de Balaguer.