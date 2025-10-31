‘Interferències’ de Tatiana Blanqué, en el Espai Cavallers

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Espai Cavallers inauguró ayer la exposición Interferències, de la artista plástica Tatiana Blanqué y que se podrá visitar hasta el próximo 30 de noviembre. La muestra permite al espectador sumergirse en la filosofía de la artista, que entrelaza arte y naturaleza, con una obra enfocada en árboles, tierra, hierba y piedras, mostrando su preocupación por la posible desaparición del paisaje natural. Un trabajo que también tiene como objetivo invitar a pensar sobre su relación con el paisaje y la huella que dejamos en él. “Debemos concienciar a la sociedad a no acabar con lo que nos da la vida, que es la naturaleza”, defiende Blanqué. En esta serie, las obras se traducen en una metáfora de la lucha entre el ruido de la modernidad y la armonía de la natureza.

Nacida en Sant Cugat del Vallès, Tatiana Blanqué cuenta con casi dos décadas de trayectoria dedicada por completo a su vocación, con proyección nacional e internacional tras haber expuesto en ciudades como Roma, Nueva York, Amsterdam, París, Madrid, Barcelona o Bilbao.