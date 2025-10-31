Woddy Allen rodará en Madrid ‘Wasp 2026’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso patrocinará con 1,5 millones una película de Woody Allen denominada provisionalmente “Wasp 2026”, a condición, entre otras cosas, de que su título final contenga la palabra ‘Madrid’ y de que sea rodada íntegramente en la comunidad, según un contrato que busca promocionar el turismo en la región. La resolución de la dirección general de Turismo y Hostelería está publicada en el portal de contratación pública con fecha de 24 de octubre. El objeto del contrato es el patrocinio por parte de la Comunidad de Madrid de la campaña de promoción de un largometraje que “deberá reflejar de forma reconocible la Comunidad de Madrid, con la visualización de espacios reconocibles”.