Cinco programas sinfónicos en el nuevo curso de la OJC

Il·lusiona(n)t amb l’OJC es el lema de la temporada 2025-26 de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), que incluye 5 grandes programas sinfónicos, conciertos extraordinarios y actividades paralelas. Se trata de la primera temporada completa del director artístico Xavier Pagès-Corella, nombrado el pasado febrero, y pretende transmitir la ilusión como motor creativo, pedagógico y social. Los 5 programas desarrollan el leitmotiv desde varias perspectivas. En primer lugar presentarán Ecos de la terra, del compositor leridano Miquel de Jorge Artells, en La Seu d’Urgell y el teatro de La Llotja de Lleida (8 y 11 de noviembre). Por otra parte, la OJC interpretará Músiques il·luminades en Tàrrega (3 de diciembre) y, paralelamente, el proyecto pedagógico insignia de la orquesta, Acadèmia OJC, hará sesiones en Solsona y Lleida dedicadas a Ricard Viñes, y en la capital de la Segarra para conmemorar el Mil·lenari de Cervera. Finalmente, el concierto Units per l’Embruix está previsto en el Palau de la Música Catalana y el Auditori de Lleida (17 y 22 de marzo). Asimismo, están previsto programar varios conciertos para clausurar el Any Cercós.