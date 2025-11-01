Jornada sobre historia y patrimonio del Turó del Castell de Gardeny

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación cultural Castell de Gardeny organizó el pasado jueves la primera jornada técnica sobre esta fortaleza medieval, con charlas y coloquios sobre la historia y el patrimonio del 'segundo' Turó de Lleida (además del de la Seu Vella), así como geología y flora del entorno. En la foto, algunos ponentes: Josep Anton Conesa, Joan Pedrol, José Luis Peña, Joan-Ramon González, Josep Maria Llop, Joan Fuguet, Carme Plaza y Joan Busqueta.