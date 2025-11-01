Shad Demn presenta su nuevo EP, ‘Superdesubicado’, en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La banda leridana de rock alternativo Shad Demn ha publicado recientemente Superdesubicado, un EP con el que reinventan el género y agrupan los singles ya avanzados, como el que da nombre al trabajo, Tequiero e Idiomas Diferentes. El 21 de noviembre actuarán en la sala Tocata de Lleida, el 13 de febrero en la sala VOL de Barcelona y, próximamente, anunciarán otra fecha en Madrid. Superdesubicado “habla de perderse y de no encontrar las palabras, pero también de la fuerza que nace de aceptar el caos interior”, explica Toni Ibars, vocalista, compositor y fundador de la banda.