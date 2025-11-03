Anuncian los primeros cabezas de cartel del Magnífic Fest Lleida 2026: Love of Fesbian y The Molotovs

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Magnífic Fest 2026 calienta motores con las primeras confirmaciones de su cartel más ambicioso hasta la fecha. Love of Lesbian ofrecerá el único concierto de este verano en las tierras de Lleida, mientras que The Molotovs consolidan la proyección internacional del festival. Además, la fusión mediterránea de Tu Otra Bonita, la energía incontestable de Kitai, la proyección del talento emergente con Alison Darwin y el sello local de Rafa Ariño completan una primera tanda de artistas que se han dado a conocer este lunes para el que será el quinto aniversario del festival leridano. El Magnífic Fest se hará los próximos 19 y 20 de junio de 2026 en el recinto ferial de Les Firetes y pretende consolidar el objetivo de “cambiar la manera de vivir la música en Lleida”.

El Magnífic Fest nació en 2022 con la aspiración de demostrar que en Lleida también puede haber grandes conciertos y “experiencias musicales memorables” en un festival que sitúe al territorio en el centro del mapa cultural del verano. Cinco años después, desde la organización están convencidos de que han conseguido parte de este hito con miles de leridanos que asisten como “puerta de entrada en el mundo de los festivales.”.

Los abonos de dos días están disponibles al precio de 86 euros. El Magnífic Fest está organizado por Bonobo Group, La Traca Events y LineUp Music y cuenta con el patrocinio principal de Magna de San Miguel, además del apoyo de la Paeria y la Diputación.