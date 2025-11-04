La Nit de Santa Llúcia será en marzo la Nit de les Lletres Catalanes

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

La Nit de Santa Llúcia, que tradicionalmente se celebraba en diciembre, se convertirá en la Nit de les Lletres Catalanes, una gala literaria que se celebrará el sábado 14 de marzo en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, impulsada por Òmnium y el Institut d’Estudis Catalans (IEC), y que entregará 12 galardones. Así lo anunciaron ayer el presidente de Òmnium, Xavier Antich, y la del IEC, Teresa Cabré, que quieren que esta Nit –evento que llega a su 75 edición– se convierta en “la cita cultural de referencia de las letras catalanas, a las que dará mayor proyección”. La gala seguirá entregando galardones que ya se fallaban en la Nit de la Santa Llúcia, como el Sant Jordi de novela, que aumentará su dotación a los 75.000 euros convirtiéndose así en el mejor dotado de las letras catalanas. También se continuarán otorgando el Carles Riba de poesía; el Mercè Rodoreda de cuentos; el Folch i Torres de novela infantil; el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil; el premio internacional Joan B. Cendrós y el Muriel Casals de comunicación. Se incorporarán el Premi Òmnium de novela publicada (25.000€); Lo Somni de narrativa para autores noveles; el Montserrat Franquesa de traducción; el Vinyeta Ficomic, de cómic publicado en catalán; y el Àngel Guimerà de literatura dramática a obra inédita, con un premio de 15.000€, el mejor dotado en España.