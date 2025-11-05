El guitarrista leridano Carles Trepat homenajea a Viñes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La música de Ricard Viñes será protagonista esta semana en Lleida y en Barcelona por partida doble, en el marco de la conmemoración de los 150 años del nacimiento del pianista leridano. Por un lado, gracias al tributo del guitarrista leridano Carles Trepat y la mandolinista Carmen Jiménez, con un programa titulado Ricard Viñes i la Guitarra, que podrá escucharse mañana jueves en el Espai Orfeó de Lleida (20.00 h, 15€) y el sábado en el Conservatori Municipal de Música de Barcelona (19.00 h). El repertorio propondrá un viaje sonoro por el modernismo musical catalán, recreando el universo estético y las conexiones personales de Viñes con los guitarristas Miquel Llobet y el leridano Emili Pujol, amigos y contemporáneos del pianista. Con un programa que incluirá transcripciones propias de obras de Viñes, Debussy, Ravel, Satie, Fauré, Falla, Granados, Pujol, Llobet y Mompou, Trepat y Jiménez recuperarán el espíritu refinado e intimista de una época que marcó profundamente la historia musical catalana y europea. Con este homenaje, Trepat, uno de los guitarristas más reconocidos del panorama internacional y un referente en la recuperación de la guitarra histórica de los siglos XIX y XX, cerrará un círculo simbólico entre su propia trayectoria y la de Viñes, dos intérpretes que, desde Lleida, han proyectado su arte por todo el mundo.

Por otro lado, el domingo el Auditori Enric Granados de Lleida acogerá el concierto El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con la Orquestra Simfònica del Vallès bajo la dirección del leridano Néstor Bayona (19.00 h, 20€/27€), que el día anterior está previsto en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. El programa, con la violinista solista Arabella Steinbacher y la soprano leridana Montserrat Seró, incluirá de forma especial un fragmento de Preludio y Danza de Semiramis, de Maurice Ravel. Cabe recordar que la autoría de esta obra pudo confirmarse gracias a los diarios de Ricard Viñes, en una investigación en la que participó el musicólogo leridano Màrius Bernadó, comisario del Any Viñes.