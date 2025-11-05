Piden suspender un acto del nuevo disco de Rosalía en el MNAC de Barcelona

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha pedido prohibir un acto de presentación del nuevo disco de la cantante Rosalía, 'Lux', que se había programado este miércoles en el MNAC. El letrado ha presentado un escrito al juzgado de Huesca para pedir la prohibición de este acto, que no es un concierto, porque se tenía que hacer en la sala Oval, muy próxima a las pinturas murales del monasterio que reclama Aragón. Lo argumenta por el hecho que la misma conservadora del MNAC había alertado de que cualquier vibración podría ocasionar desprendimientos en las pinturas murales. "No sé cuántos vatios de música habrá allí, pero es muy peligroso porque todo vibrará", ha dicho Español, que también ha asegurado que impulsarán acciones penales contra el museo si no se prohíbe.

Jorge Español cree que no es una buena idea hacer esta presentación del nuevo disco de la Rosalía en el interior del MNAC. Considera que "es una gran cantante" y asegura que la admira mucho, pero ha dicho que sería mejor hacerlo fuera de las instalaciones para evitar riesgos en las pinturas murales de Sijena e incluso a otros como las de Taüll.

Español dice que lo ha revisado y no recuerda que se haya hecho nunca un acto de estas características en el MNAC. Considera que es un riesgo porque en el museo hay piezas que son muy valiosas y la gente podría entrar en las salas "robar objetos y atentar contra las pinturas murales". De momento, todavía no han recibido ninguna comunicación sobre si se hará o no el acto pero Español asegura que si se acaba haciendo emprenderán acciones penales contra el MNAC porque "la responsabilidad es suya".