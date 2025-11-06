Crece un 29% el público de actos culturales en Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El público participante en estos dos últimos años en las actividades culturales organizadas por la Paeria de Lleida ha aumentado un 29%. Así lo destacó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, en la presentación de la actual temporada de otoño-invierno de los diversos equipamientos culturales públicos de la ciudad, en un acto en el Morera con asistencia especial de representantes de las empresas mecenas de la nueva Fundació de les Arts. Larrosa detalló que, en estos dos años de mandato, "se han doblado las propuestas culturales, de 520 a 945, y hemos llegado a los 409.000 consumidores culturales". En este sentido, agradeció el apoyo de los mecenas a la Fundació de les Arts, que “busca generar fondos para seguir invirtiendo en cultura porque, para Lleida, nunca tiene que haber suficiente”.

En el acto en el Morera, presentado por la periodista Núria Sirvent, participaron el director de la pinacoteca, Jesús Navarro; la responsable de La Panera, Roser Sanjuan; y la concejala de Cultura, Pilar Bosch, que destacó las más de 40 actividades previstas –entre música, artes escénicas, audiovisuales y propuestas literarias– en la actual edición del prograna Cultura:Lleida, repasando desde el Jazztardor hasta los Premis Literaris de Lleida o la actuación de estrellas como Emma Suárez en la Llotja en diciembre.