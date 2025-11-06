Fiesta de Rosalía en el MNAC para presentar ‘Lux’, ante unos mil fans

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un millar de fans afortunados disfrutaron anoche de la tercera listening party del nuevo disco de Rosalía, Lux, en un singular espectáculo en la gran sala oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), antes de la publicación oficial del álbum a partir de esta próxima medianoche. La primera escucha exclusiva se celebró en Ciudad de México el 29 de octubre, mientras que Nueva York acogió la presentación el 1 de noviembre. Eso sí, el concierto en el museo barcelonés se celebró apenas unas horas después de que todas las canciones del nuevo álbum de la cantante catalana se filtraran a través de internet.

Cabe destacar que Madonna felicitó a la artista catalana a través de su cuenta de Instagram. “¡Eres una auténtica visionaria!”, escribió la estrella estadounidense, asegurando que no puede parar de “escuchar” los temas que se hicieron públicos antes del lanzamiento oficial del álbum, en el que Rosalía canta hasta el 14 idiomas. La catalana le respondió compartiendo la historia en su cuenta y escribiendo “la reina”, para referirse a Madonna.

Las pinturas de Sijena

Por otro lado, poco antes de la ‘fiesta’ musical, el abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, pidió al juzgado de Huesca la suspensión del concierto, al entender que podría ocasionar daños a las pinturas murales de Sijena, que se exponen cerca de la sala oval del museo, y advirtió de “acciones penales” si resultan perjudicadas “por las vibraciones”.