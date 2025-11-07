Requieren al MNAC entregar los papeles sobre Sijena

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca requirió ayer al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que entregue a Aragón la documentación solicitada sobre las pinturas murales de Sijena, y que todavía no ha aportado. Para ello, les otorga un plazo de 15 días, dado que la jueza considera “útil y pertinente” para poder ejecutar la sentencia que obliga a trasladar los murales al monasterio oscense.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, señaló que esta nueva resolución demuestra que la justicia está “desplegando toda su fuerza” para garantizar los derechos culturales de los aragoneses y que, además, es una nueva decisión que avala la necesidad de que el MNAC coopere en el cumplimiento de la sentencia.

El Gobierno de Aragón pidió al MNAC documentación tanto escrita como gráfica de las inspecciones periódicas realizadas a las pinturas de la sala capitular y a las pinturas profanas de la sala 17 desde su ingreso en el museo el pasado mes de julio. En este sentido, se señaló que en la documentación entregada al juzgado por el MNAC el pasado 8 de septiembre se afirma que los equipos del museo realizan inspecciones de la superficie y examinan el interior con regularidad, por lo que se solicita que se entregue esa información. Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, reconoció ayer durante una entrevista en la SER que le “molesta un poco que se cuestione la profesionalidad del MNAC y de sus técnicos en el cuidado de las pinturas de Sixena”. De nuevo, insistió en la defensa de los técnicos del museo después de que el Gobierno de Aragón acusara de “dejación” a los profesionales del museo en la conservación de las pinturas murales por no ser “patrimonio catalán”.

Con Rosalía, del alarmismo a la satisfacción

El abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sijena dijo ayer que cree que las pinturas murales no sufrieron daños durante la fiesta de Rosalía con motivo de su nuevo álbum, Lux, pese a que él mismo pidió el miércoles al juzgado de Huesca la suspensión del acto al entender que podía poner en riesgo a las pinturas.