El cantante cubano Eliades Ochoa ‘calienta’ el Jazztardor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Doble cita musical de altura ayer en Lleida, prácticamente a la misma hora aunque de estilos radicalmente diferentes, con la figura estelar de la actual edición del festival Jazztardor, el cubano Eliades Ochoa en el Auditori, y un concierto en la parroquia de Sant Joan de la Orquestra Victoria de los Ángeles, dirigida por el leridano Pedro Pardo.

Así, el Auditori Enric Granados se transformó en una sala de jazz para recibir al cantante y guitarrista cubano, una de las estrellas del famoso Buena Vista Social Club, álbum con el que ganó su primer Grammy en 1997. A sus 79 años, Ochoa protagonizó el primer gran concierto del Jazztardor en Lleida, tras la jam sessión de la noche del jueves en el Cafè del Teatre. Actuó acompañado en el escenario por un quinteto de músicos (piano, saxo, trompeta, bajo y batería), ofreciendo al público su inconfundible mezcla de ritmos cubanos y melodías tradicionales. En una trayectoria musical de más de cincuenta años, Ochoa ha sumado colaboraciones con artistas de la talla de Enrique Bunbury, Luis Eduardo Aute, Jarabe de Palo, Moncho, Armando Manzanero y Pablo Milanés, entre muchos otros. El Jazztardor seguirá hoy con el leridano Ramon Matre (ver desglose inferior) y mañana domingo con la cantante Luzy Wijnands en el Ateneu de Guissona (18.00 h, 8€) y el saxofonista Ariel Brínguez en el Espai Orfeó de Lleida (19.00 h, 18€).

Por otro lado, la iglesia de Sant Joan acogió la actuación de la Orquestra Simfònica Victoria de los Ángeles, con el estreno de su formación coral con doce intérpretes, en el marco de las actividades conmemorativas del 130 aniversario de la consagración de la parroquia.

E

Ramon Matre, el nombre artístico bajo el que actúa el pianista leridano de jazz y música moderna Ramon Macià Trepat, preestrenará hoy en Lleida el álbum fruto de su proyecto musical en solitario, Costal d’ossos. Lo hará en el marco de la colaboración entre el festival Jazztardor y el ciclo L’Art a l’Horta, que impulsa la Paeria y que en esta edición de otoño se celebrará en el Celler Sanui, en la partida Torres de Sanui de Lleida. El disco es una propuesta estética ecléctica, en la que confluyen las diversas influencias musicales del artista que, desde el denominado común de la figura de cantautor inspirada en estrella como Bob Dylan, Norah Jones o Ovidi Montllor, consigue fusionar el folk, el jazz, el pop y la música catalana. La cita en el Jazztardor será el preestreno oficial del álbum y también la primera ocasión en la que el pianista y compositor leridano presente sus propios temas en directo.

Cabe destacar que la sesión de L’Art a l’Horta (gratuita) arrancará a las 18.30 con degustación de vinos de la bodega y de productos de proximidad; y seguirá a las 19.15 con el cabaret literario inmersivo Prostíbul poètic. Matre actuará a las 20.00 acompañado de un cuarteto de guitarra, bajo, batería y percusión.