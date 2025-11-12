Àlex Ars arrasa en musicales en Madrid

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La 17 edición de los Premios del Teatro Musical tuvieron la noche del lunes en Madrid acento leridano. El actor de Guissona Àlex Ars Pujol fue distinguido como el mejor intérprete protagonista del año por su papel en el musical The Book of Mormon, una sátira sobre dos jóvenes misioneros mormones enviados a Uganda para difundir su fe. La gala, que se celebró en el Rooftop Lírico Calderón de la capital española, galardonó como mejor musical el espectáculo Come from away (que se llevó un total de seis premios) y, como mejor actriz protagonista, a Lydia Fairén, por Gypsy. Ars, que sigue muy vinculado al entramado cultural de su localidad natal –hace dos años participó en el estreno del nuevo Ateneu de Guissona–, explicó ayer a SEGRE que “he recibido este premio con una emoción enorme e indescriptible, porque el personaje que interpreto es muy complejo y exige mucho, tanto a nivel vocal como físico y emocional. El musical The Book of Mormon son dos horas y media continuas de actuación, siete días a la semana, con un alto grado de exigencia. Que este reconocimiento sea un premio del público lo hace aún más especial, pues refleja que todo el esfuerzo, la preparación y la dedicación llegan y son valorados por los espectadores. Solo puedo decir que es un premio muy motivador y un privilegio enorme”, añadió.

Actualmente, Ars vive uno de los momentos más importantes de su carrera con esta obra en el Teatro Rialto, en plena Gran Vía madrileña, una producción musical en la que participa junto a Alejandro Mesa, ganador de este mismo premio el año pasado. “Es una ilusión enorme compartir escenario con Alejandro. Para mí es un sueño y un reto diario ser protagonista en un espectáculo de este nivel en un teatro de la Gran Vía de Madrid, y la tercera temporada de éxito que estamos viviendo es algo maravilloso”, destacó el actor leridano.

Desde Guissona, la felicitación fue unánime. El ayuntamiento emitió un comunicado reconociendo su “talento, esfuerzo y trayectoria profesional” y animándole “a seguir emocionando a los espectadores con su arte y pasión por el teatro musical”.

Pasión por el teatro y la música desde niño en Guissona

Àlex Ars, de 28 años, ya mostró desde niño su pasión por las artes escénicas en el grupo teatral Els Quatre Gats de Guissona, localidad donde también estudió en la Escola Municipal de Música y la Escola de Dansa Montse Esteve, antes de formarse en Barcelona, con estudios teatrales que compaginó con artes plásticas y diseño. Su carrera profesional incluye participaciones en grandes producciones musicales dirigidas por Àngel Llàcer como The Producers y La Jaula de las Locas, o Fama, el musical (dirigido por Coco Comín) y formó parte de otros proyectos de éxito como Broadway Acapella, AntiÒpera de les Oblidades, Carrie, el musical, RENT y Records a Broadway. Asimismo, colaboró con el coro A Grup Vocal en programas televisivos tan populares como Tu Cara Me Suena y Operación Triunfo 2018. Es hijo del alcalde de Guissona, Jaume Ars.