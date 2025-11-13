Música de jazz entre libros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta tarde, libro es el título de la original performance que protagonizó ayer el saxofonista y pianista José Luis Gutiérrez en el marco de la 32ª edición del festival Jazztardor. El espectáculo tuvo lugar en un entorno que suele estar rodeado de silencio y muchas letras: la librería leridana La Sabateria. Debido al tamaño del espacio, fue una actuación íntima, con poco público, durante la que Gutiérrez ofreció una mezcla musical repleta de surrealismo y creatividad. Además, se valió de diferentes instrumentos mientras se paseaba por la sala e interactuaba con los asistentes. El artista, además de músico, es cantautor, poeta y director de festivales internacionales de jazz como Universijazz y La Granjazz.

La programación del certamen leridano continúa hoy a las 20.00 (tras un cambio en el horario anunciado ayer) con el concierto del trompetista y cantante estadounidense Ronald Baker, junto al Toni Solà Quintet y con la colaboración de Los Rebeldes del Swing. La cita es gratuita y tendrá lugar en el Cafè del Teatre de Lleida y servirá como celebración de los 25 años de la escuela Músics – Taller de Música, ubicada en la capital del Segrià. Mañana (20.30), está previsto el concierto de Jordina Millà junto a Barry Guy en el Auditori.