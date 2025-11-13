MÚSICA
Música de jazz entre libros
Una ‘performance’ a cargo del polifacético artista José Luis Guitiérrez, ayer en La Sabateria de Lleida. En el marco del Jazztardor, que continúa hoy en el Cafè del Teatre
Esta tarde, libro es el título de la original performance que protagonizó ayer el saxofonista y pianista José Luis Gutiérrez en el marco de la 32ª edición del festival Jazztardor. El espectáculo tuvo lugar en un entorno que suele estar rodeado de silencio y muchas letras: la librería leridana La Sabateria. Debido al tamaño del espacio, fue una actuación íntima, con poco público, durante la que Gutiérrez ofreció una mezcla musical repleta de surrealismo y creatividad. Además, se valió de diferentes instrumentos mientras se paseaba por la sala e interactuaba con los asistentes. El artista, además de músico, es cantautor, poeta y director de festivales internacionales de jazz como Universijazz y La Granjazz.
La programación del certamen leridano continúa hoy a las 20.00 (tras un cambio en el horario anunciado ayer) con el concierto del trompetista y cantante estadounidense Ronald Baker, junto al Toni Solà Quintet y con la colaboración de Los Rebeldes del Swing. La cita es gratuita y tendrá lugar en el Cafè del Teatre de Lleida y servirá como celebración de los 25 años de la escuela Músics – Taller de Música, ubicada en la capital del Segrià. Mañana (20.30), está previsto el concierto de Jordina Millà junto a Barry Guy en el Auditori.