Oques Grasses dará dos conciertos más en el Estadio Olímpico de Barcelona el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre del 2026

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Oques Grasses dará dos nuevos conciertos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona el 5 y 7 de octubre del 2026. La banda de Osona añade las citas a las anunciadas esta semana y escribe una página inédita en el mundo de la música catalana, comparable sólo a artistas de resonancia internacional como Coldplay o Bad Bunny. Los nuevos conciertos se suman a los que ofrecerán el 9 y 10 de octubre, que han agotado las 110.000 localidades en veinte minutos. La cola virtual ha llegado a tener más de 180.000 personas a la espera. Con las cuatro actuaciones, la banda quiere decir adiós a un público fiel que ha respondido de manera masiva. Les nuevas entradas se pondrán en venta este lunes a las doce del mediodía.

El grupo ha vuelto a agotar este viernes al mediodía en cuestión de minutos las entradas del segundo concierto en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, que hará el 9 de octubre del año que viene. El miércoles ya había vendido todas las localidades para la primera cita – el 10 de octubre – en un tiempo récord, 21 minutos. Hoy lo ha hecho en sólo 19.

La formación de Osona pondrá así el punto final además de una década de trayectoria musical que los ha llevado por escenarios de todo el país y del extranjero. Este viernes al mediodía ya constataban con incredulidad la situación que vivían y abrían la puerta a una nueva fecha. "Eso está siendo una locura, pensaremos la manera de poder despedirnos de todo el mundo", han dicho en una publicación a Instagram, adelantando que dirían "cosas muy pronto".

"Venimos a decirte que eso se acaba"

Desde su primer disco, 'Un dia no sé com', hasta el celebrado 'Fans del sol', que los llevó al éxito con canciones como 'In the Night' o 'Sta guay', pasando por su último trabajo, 'Fruit del deliri', estrenado en el 2024 y que incluye colaboraciones con Julieta y Figa Flawas, el grupo ha sabido combinar estilos como el pop, el reggae y el rock con el ambiente más festivo. Los suyos directos se han caracterizado por una conexión con un público transversal.

Hacía meses que se especulaba con un adiós definitivo de la banda, nacida en el 2010 en Roda de Ter (Osona). Seis discos y una quincena de años más tarde, Ocas Gordas se ha convertido en un fenómeno intergeneracional que ha actuado por escenarios y festivales de toda Catalunya, pero también en el ámbito internacional.

"A ti, que has estado siempre, venimos a decirte que eso se acaba. Les cosas bonitas a veces tienen que acabar por recordarlas siempre más así", publicaban el domingo pasado en Instagram. "Estos catorce años se quedarán para siempre. Ha habido momentos muy buenos y momentos más duros, pero sabemos a ciencia cierta que ha valido la pena".

"Esperamos haber estado a la altura", añadía el grupo en la misma publicación, que ha hecho un breve repaso de las "giras infinitas", los gritos de los fans, las "palabras bonitas" que han recibido del público y las lágrimas. "No hay bastantes palabras para agradeceros el amor que nos habéis dado. Gracias para estar, gracias para formar parte de Oques Grasses", concluían en el comunicado.